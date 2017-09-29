İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
İDO'da iptal edilen seferler:
07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.