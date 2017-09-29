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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
 
 
BUDO'nun internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
 
İDO'da iptal edilen seferler:
 
07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

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