BUDO'dan sefer iptalleri

Esed'in aşiret oyunu

Fırat Kalkanı Harekatı’yla Suriye’de terörle mücadele eden Türkiye’ye karşı Şam ve Tahran yeni plan kurdu. Suriye'de Arap aşiretlerle temasa geçen rejim, uzun zamandır kopuk olan ipleri tamire uğraşıyor. Bekara, Akiydet ve Çeyşiyat aşiretlerinin rejim saflarına çekilmesi için temaslar başladı. İddiaya göre ikinci kişiler aracılığıyla bir toplantı da Hatay’da yapıldı.