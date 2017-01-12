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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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