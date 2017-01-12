BUDO'dan sefer iptalleri

El Bab'dan yeni görüntüler

Harekâtı'ta görevli bir Türk askeri tarafından çekildiği belirtilen ve bir sosyal paylaşım sitesi hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin 'Buralar şimdi az da olsa huzurlu ve çocuklar oyun oynayabiliyorlar. Bizleri gördüklerinde mutluluk yüzlerinden okunuyor. Hepsi el sallıyor ve bizleri selamlıyor. Küçücük yüreklerden kocaman güzellikler görmek bizi mutlu ediyor. Ben bu çocuklar için buradayım, gerisi umurumda değil' şeklinde bir not yazıldığı görüldü.