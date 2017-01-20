BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- İSTANBUL (AA)
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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