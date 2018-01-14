Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10.45, 12.30 ve 14.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle sabahki seferler de yapılamadı.

İDO SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de internet sitesinden bir duyuru yayımlayarak bazı seferlerinin iptal edildiğini ilan etti.

Buna göre; Bursa-Yenikapı-Kadıköy 08.30, Kadıköy Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa, Yenikapı-Kadıköy 10.30, Kadıköy-yenikapı-Bursa 11.50 seferleri iptal edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu

Rusya'da kara kışta vahşi yaşam mücadelesi

Rusya'da kara kışta vahşi yaşam mücadelesi

Parçalayarak hap içmenin tehlikesi!

Parçalayarak hap içmenin tehlikesi!

Avını trafikte yakaladı!

Avını trafikte yakaladı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA