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BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18.00 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 ve 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun bundan önceki seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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