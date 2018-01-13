BUDO'dan yeni sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- AA
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18.00 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 ve 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO'nun bundan önceki seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
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