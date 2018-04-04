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Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor

Meteoroloji'den son hava durumu verileri geldi. Günlük hava durumu tahmin raporuna göre batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Kuvvetli rüzgar beklenmezken yurt genelinde de yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 19 derece, İzmir'de 24, Ankara'da ise 16 derece olacak.

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Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıykesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR YOK

Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kuzey kıyılarda doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

ZİRAİ DON UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 1000 metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde), Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş) çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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