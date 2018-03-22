Bugüne kadar 3.780 su kuyusu açtık

“Dünyada 1,4 milyar kişi temiz içme suyundan mahrum yaşamını idame ettiriyor. Her yıl yaklaşık 10 millyon kişi suya bağlı nedenlerden dolayı salgın hastalıklar sebebiyle hayatını yitiriyor. Afrika’da birçok ülkede milyonlarca kişi suya ulaşmak için kilometrelerce yol katetmek zorunda kalıyor. Su kuyusu projesi kapsamında 17 ülkede 3.780 su kuyusu açtık. Açtığımız her bir su kuyusu kurak bölgelere hayat oluyor. Bu sebeple ‘Su hayatır, hayat kurtarır’ sloganı ile Afrika’da birçok ülkede su kuyusu açmayı sürdürüyoruz.

Açtığımız su kuyularının aynı zamanda denetimini ve bakımını da gerçekleştiriyoruz. 22 Mart’ı vesile bilerek 14 arkadaşımızı 5 ülkede su kuyusu denetimlerini gerçekleştirmek ve farklı bölgelerdeki ihtiyaçları tespit etmek üzere görevlendirdik. Yine 22 Mart Dünya Su Günü vesilesi ile bugün Avrupa’nın farklı ülke ve bölgelerinde farklı aksiyonlar gerçekleştiriliyor. Sokakta açtığımız stantlarda bilgilendirme çalışmaları ve sahip olduğumuz en önemli kaynakların başında gelen suyu israf etmeme ve bu konuda bir hassasiyet oluşturmaya dönük aksiyonlar gerçekleştiriyoruz.”