Bugünün çocuklarını dünün oyunlarıyla renklendirecek: “PERMOLİT BOYA”

1984 yılından bugüne dek Türkiye'de boya sektörünün liderleri arasında yer alan Permolit Boya, sosyal sorumluluk bilinciyle sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yılda en az 25 okulda gerçekleştirilmesi planlanan projenin ilk adımı olarak İstanbul Katip Kasım İlkokulu ile başladı.

“Bugünün Çocuklarına Dünün Oyunları” sloganıyla hayat bulan proje ile okullarda satranç, sek sek, yağ satarım bal satarım, hulahop, ip atlama gibi oyunlar rengarenk bir alanda çocukların oynaması için hazırlanıyor.

AKÇALI; ‘’HAYATIN HER ALANINA RENK KATIYORUZ’’

Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı;‘’Permolit Boya olarak yalnızca boya sektörüne değil, hayatın her alanına değer katmayı önemsiyoruz. Sosyal sorumluluk hassasiyetini şirket kültürü olarak benimsemiş bir firma olarak yıllardır birçok projeye imza attık. Özellikle çocukları ele alan projeler üzerinde yoğunlaşmayı hedefliyoruz çünkü hayatın en güzel renklerinin çocuklar olduğunu biliyoruz. ‘’Bugünün çocuklarına dünün oyunları projesini de bu sebeple geliştirdik. Geleneksel oyunlar, bizim unutmamız gereken, eğitimde önemli bir rolü olan değerlerimiz arasında. Oyunlar dün de bugün de eğitimin ve çocuk gelişimde önemli bir araç olmaya devam edecek bu sebeple bu projeye başladık. Proje kapsamında yıl içinde 25 okulda oyun alanları oluşturmayı ve her yıl bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz’’dedi.

Bilgi için;

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