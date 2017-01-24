Bulgaristan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı.
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