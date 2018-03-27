Bulgaristan’da bir savcının Müslümanları hedef gösteren sözleri tepki çekti: Müslümanların oranı yükseldiğinde devletimiz artık tehlike altında kalacak

Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası, savcı Nedialka Popova’nın Müslümanlarla ilgili açıklamalarının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Yüksek İslam Şurası'nın kamuoyu duyurusunda, Popova’nın sözlerinin ülkedeki Müslümanlara karşı nefret suçunu körüklediği belirtilerek, ilgili devlet kurumlarının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) mercilerine de şikayette bulunacakları kaydedildi.

Türklere ait siyasi partiler de savcı Popova’nın, Müslümanları hedef gösteren ve dini temele dayalı nefreti körükleyen sözlerinin son derece tehlikeli olduğunu açıkladı.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Popova’nın açıklamaları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. HÖH Partisi yetkilileri, Popova’nın toplumda dini ve etnik temele dayalı kışkırtmada bulunduğunu ifade etti.

Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar Partisi (DOST) yetkilileri de ülkedeki Müslümanları hedef gösteren ve nefret yayan sözlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Öte yandan, Bulgaristan’da sekiz yıldır devam eden ve kamuoyunda "13 İmam davası" olarak bilinen davada savcı olarak görevlendirilen Nedialka Popova, Bulgar basınına verdiği mülakatta ülkedeki Müslümanların hızla çoğaldığını ve bu durumun da devletin güvenliğini tehlike altında bıraktığını iddia etmişti.

Popova şunları söylemişti: "Bu davayla ilgili amacın sadece mahkemeye gidilmesi değil, kamuoyuna duyurulması önemli. Topluma bir uyarıda bulunmak için Bulgaristan’da bir akım var ve susmamamız lazım mesajı verilmesi önemli. Biz bu akımda tehlike görüyoruz. Halihazırda Bulgaristan’daki Müslümanların nüfus oranı yüzde 10 ile 12 arası. İleri ki dönemde azalacaklarını da düşünmüyoruz. Tam tersi olacak. Yurt dışından ülkeye Müslüman gelişi, Türkiye’deki göçmenlerin dönüşü ve doğum oranının yükselmesiyle sayıları artacak. Müslümanların oranı yüzde 30’a yükseldiğinde devletimiz artık tehlike altında kalacak. Onlar tek parça olarak hareket ediyor. Neredeyse askeri yapıya benziyorlar. Gidin oy kullanın denilince gidiyorlar."