Burcu Çetinkaya'nın tercihi 'Somali'de hasta çocuklar'

Ralli pilotu Burcu Çetinkaya Bucak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Bucak, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmak için AA ekibini evinde kabul etti. AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Bucak, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bucak'ın tercihi, Somali'deki aşırı kuraklık, açlık ve salgın hastalık nedeniyle tedavi gören çocukları konu alan "Somali'de hasta çocuklar" başlıklı fotoğraf oldu. Bucak, Afrika'nın bazı ülkelerinde vakit geçirdiğini anlatarak fotoğraftaki anne-çocuk ilişkisinden çok etkilendiğini söyledi.

Bucak, "yaşam" kategorisinde İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve oluşan taşkında rögar kapağından çıkarak kurtulmaya çalışan farenin bulunduğu "İstanbul'da sağanak" fotoğrafında oy verdi.

"Spor kategorisi"nde ise Bucak, Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan sevinci anlatan başlıklı fotoğrafı oyladı.

Fotoğrafın muhteşem olduğunu ifade eden Bucak, "O kadar gurur verici bir an ki onlar gerçek sporcular. Bu fotoğrafta da o sevincin doğallığı var." dedi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Bucak, "Spor kategorisinde çok zorlanmadım. O kare çok çarpıcı bir kare. Yaşam kategorisinde çok arada kaldım. 'Somalili Çocukların Oyunu' fotoğrafından da çok etkilendim. Afrika ile ayrı bir bağım var, ondan olabilir ama haber kategorisinde çok zorlandım. Fotoğrafların hepsi çok güzeldi, çeken herkesin emeğine sağlık." diye konuştu.