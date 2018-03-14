Burcu Delibalta kimdir Mina Başaran arkadaşı Burcu Delibalta kaç yaşındadır

Burcu Delibalta kimdir Mina Başaran arkadaşı Burcu Delibalta uçak kazası hakkında neler söyledi? Burcu Delibalta, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın Dubai davetini "Küçük uçak korkum var" diyerek geri çevirmiş. Kazayı öğrenen Delibalta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İşi çıktığı için son anda seyahate katılamayan diğer isimler ise Selen Somer ve Sevgi Akyol. Mina Başaran'ın davetine gelemeyen Somer ve Akyol'un kaza haberini alınca arkadaşlarının ölümüyle yıkıldığı öğrenildi. İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi Türkiye'ye getirildi. Askeri uçakla önce Diyarbakır'a getirilen cenazeler ardından İstanbul'a doğru yola çıktı. Türkiye'ye gönderilen 10 cenazenin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı, kaptan pilot Beril Gebeş'in kimlik tespit çalışmalarının ise İran'da devam ettiği kaydedildi.

'KÜÇÜK UÇAĞA BİNMEM'

Burcu Delibalta, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın Dubai davetini "Küçük uçak korkum var" diyerek geri çevirmiş. Kazayı öğrenen Delibalta, hastaneye kaldırıldı.

MİNA, GELİNLİĞİNİ ALMAYA DA O JETLE GİTMİ

14 Nisan'da Murat Gezer ile düğünü olan Başaran, iki hafta önce gelinliğini almak için, düşen jetle Paris'e gitmiş. Başaran, Zuhair Murad imzalı gelinliğini alıp gelmiş. O gelinlik, odasında asılı kaldı.

BABA ODASINA GİREMİYOR DAMAT PERİŞAN

Kazanın ardından yasa boğulan baba Hüseyin Başaran, serum ve yatıştırıcılarla ayakta durmaya çalışıyor. Kızının odasına ise giremiyor. Damat Murat Gezer ise Başaran ailesinin evinde kalıyor ama kimseyle konuşmuyor.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding’in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Mina Başaran’ın Can adından erkek kardeşi var. Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyordu.

Özel jette Hüseyin Başaran’ın tatil için Dubai’de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran’ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran’dı. Başaran, Koç Üniversitesi’nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School’da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı. Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran, 28 yaşında. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

EVLENMEK ÜZEREYDİ

Başaran Grubu’nun genç veliahtı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri’nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House’da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.

MURAT GEZER KİMDİR?

Almanca ve İngilizce bilen Murat Gezer işadamı. American InterContinental University'de eğitim gören Murat Gezer ailesine ait matbaacılık şirketinde çalışıyor. Başaran Grubu'nun veliahdı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer Ekim ayında nişanlanmıştı. Soho House'da düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenmeyi planlıyordu.