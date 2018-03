Burcu Gündoğar Urfalı kimdir evli mi ne iş yapıyor Başaran Holding uçak kazası son dakika Burcu Gündoğar Urfalı kimdir evli mi ne iş yapıyor Başaran Holding uçak kazası son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Dün akşam yaşanan uçak kazasında 11 kişi arasında hayatını kaybedenler arasında bulunan Burcu Gündoğar Urfalı’nın ölümü ailesini ve sevenlerini derinden etkiledi. Peki Burcu Gündoğar kimdir ne iş yapıyordu? Burcu Gündoğar Urfalı kaç yaşında hayatını kaybetti? Mina Başaran’ın dün yaptığı Instagram paylaşımında Fotoğrafta yer alan isimler: Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh ve Sinem Akay. Başaran’a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran’da düşen Challenger 604’tü. Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holding’e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494’tü. AirportHaber’in haberine göre, pilot kalktıktan sonra kule ile son temasında alçalma talebinde bulundu. Uçağın kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun ise Melike Kuvvet olduğu öğrenildi. Uçağın kabin memurluğunu ise Burcu Gündoğar Urfalı yapıyordu. Burcu Gündoğar Urfalı , İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamlamıştır.

Başaran Holding uçak kazası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Burcu Gündoğar Urfalı kimdir evli mi ne iş yapıyor? Burcu Gündoğar Urfalı kaç yaşında hayatını kaybetti? Uçak kazasıyla ilgili alınan bilgilere göre İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci olmuştur. Daha sonra İstanbul’a dönen Urfalı tasarımcı Hakan Yıldırım ile çalışmaya başlamıştır. Tasarım asistanı olarak başlayan kariyeri yönetim müdürü olarak devam etmiştir. Kahreden acı haberle Başaran ailesi ve Burcu Gündoğar ailesi şoke oldu. İşte ayrıntılar… UÇAK KAZASI SON DAKİKA! İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi. Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Uçağın kara kutusu bulundu Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu. BAŞARAN HOLDİNG'E AİT JET DÜŞTÜ İstanbul’a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Jetin kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Uçakta bulunan Hüseyin Başaran'ın kızı Mina'nın bekarlığa veda partisi düzenlediği ve 7 arkadaşıyla birlikte hafta sonunu Dubai'de geçirdiği belirtildi. Metgraf Matbaacılık'ın sahibi Murat Gezer'le nişanlı olan Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisine Dubai'ye gittiği öğrenildi. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu ilk doğrulayan isim oldu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İran hava sahasında TC-TRB kuyruk numaralı Türk jetinin düştüğüne dair bilgileri teyit etti. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci olmuştur. Daha sonra İstanbul’a dönen Urfalı tasarımcı Hakan Yıldırım ile çalışmaya başlamıştır. Tasarım asistanı olarak başlayan kariyeri yönetim müdürü olarak devam etmiştir. 2015 yılında Bug Uniform adında kendi şirketini kuran Urfalı, kurumsal firmaların personellerine uniforma tasarımı ve üretimi yapmıştır. Hamile olan Urfalı kazada hayatını kaybetti. ÜNLÜ TASARIMCI LİANA HANANEL DE UÇAKTAYDI Yolculardan Liana Hananel’in, alarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu olduğu belirlendi. MİNA BAŞARAN KİMDİR? Düşen iş jetinde yaşamını yitiren Mina Başaran, Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızıydı. Babası, Fikirtepe'de inşa ettiği bir projeye kızının adını vermişti. Gıda, inşaat, enerji ve finans alanında faaliyetleri bulunan holding Fikirtepe'de büyük bir proje de yürütüyor. Baba Hüseyin Başaran, Fikirtepe'deki projeye kızının ismini vermişti. Mina Towers isimli projenin reklam yüzü Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau olmuştu. Sinem Akay: Mavi Jeans'in eski sahibi Çetin Akay'ın kızı Sinem Akay (27) 'Casa di Denim' adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu. Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi. Liana Hananel: Lily and Rose mayoları tasarımcısı, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı. Ayşe And: Klinik psikolog olan Ayşe And'ın (30) nişanlıydı. Zeynep Coşkun: Yeni nişanlanmıştı, bu yaz düğünü vardı. Mina Başaran ile Murat Gezer 14 Nisan'da evlenecekti Başaran Grubu'nun veliahdı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer Ekim ayında nişanlanmıştı. Soho House'da düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenmeyi planlıyordu.

