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Burdur merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Burdur merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı silah ticareti" ile mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Burdur merkez ve Tefenni ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi ve Isparta'daki 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti.

 

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