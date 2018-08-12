Burdur'da bir çocuk maganda kurşunuyla yaralandı

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Yüreğil köyünde meydana geldi. İddiaya göre düğün evinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya ateş edilirken F.T. isimli çocuğun kafasına kurşun isabet etti. İlk olarak Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan F.T., burada beyin cerrahı olmadığı için Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesinde ameliyata alınan F.T.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.