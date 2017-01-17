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Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu

'ByLock' kullanıcısı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 eski emniyet mensubundan 8'i tutuklandı

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Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 eski emniyet personelinden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 eski emniyet personelinden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Önceki gün Burdur merkez olmak üzere Isparta, Konya, Antalya ve Denizli'de çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen, daha önce meslekten ihraç edilen 21 emniyet personelinden 17'si gözaltına alınmıştı. 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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