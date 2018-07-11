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Burdur'da yem fabrikasında yangın

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bir yem fabrikasında yangın çıktı.

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 - İtfaiye ekipleri Çeltikçi ilçesindeki fabrikanın buğday ve ambar bölümlerini saran alevleri kontrol altına almaya çalışıyor - Yangın sırasında fabrikada bulunan iki işçi hastaneye kaldırıldı, dumandan etkilenen iki işçi ile elinden yaralanan itfaiye erine ise olay yerinde müdahale edildi

Alınan bilgiye göre, fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu çıktığı iddia edilen yangın, tesisin buğday ve ambar bölümlerini sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında fabrikada bulunan iki işçi ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen iki işçi ve elinden yaralanan itfaiye eri ise olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

 

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