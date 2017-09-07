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Bursa-Ankara karayolunda meydana gelen kazada 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Bursa - Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

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