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Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı teslim oldu

HSYK 2. Dairesince açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.B, İstanbul'da savcılığa teslim oldu.

  • AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün HSYK 2. Dairesince görevden uzaklaştırılan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

F.B'nin İstanbul'da savcılığa teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan, F.B'nin Bursa'daki evinde polis ekiplerince arama yapıldı.

HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı dün açığa almıştı.

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