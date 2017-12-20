Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk talimatını açıkladı: Son verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine görevi vermesinden sonra ilk ifadesinin ‘Ya Allah aşkına şu Bursa’daki kentsel dönüşüm rezaletine son verin’ olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ben iz bırakmak, güzel işler yapmak, kimisinin kardeşi, kimisinin abisi olmak istiyorum. Bu şehri gerçekten çok seviyorum" dedi. Başkan Aktaş, şehrin merkezinde tarihi silueti de bozan 23 katlı Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi için daha önce de yıkım mesajı vermişti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM REZALETİNE SON VERİN!

Bursa Kent Konseyi Genişletilmiş Yürütme Kurulu toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuk oldu.

Başkan Aktaş, bazı işlerde gönüllü olmanın ve emek sarf etmenin önemli olduğunu, Kent Konseyi’nin de bu manada çalıştığını aktardı. Kent Konseyi’nin farklı düşüncelerin bir araya gelebildiği, medeni şekilde tartışabildiği ortamlar olduğunu belirten Aktaş, “Hepimiz Bursa’yı yaşıyoruz. Sürekli konuşulan konular var. Trafik ve ulaşım ise en üstte yer alıyor. Kentsel dönüşüm ve aksaklıklar da konuşuluyor. Üçüncü madde ise yeşil Bursa’nın giderek yok olması konuşuluyor. Hep 40-50 sene önceki Bursa özleniyor. Kentsel dönüşüm 2-3 aydır durdu. Farklı bir konsepte geçiliyor. Cumhurbaşkanımız görevi vermesinden sonra ilk ifadesi, ‘Ya Allah aşkına şu Bursa’daki kentsel dönüşüm rezaletine son verin’ oldu. Belki Doğanbey’in çok konuşulmasından dolayı oluşmuş kötü algı var. Elbet şehirler sabahtan akşama oluşan yerler değildir. Şehirlerin de dili ve ömrü vardır. Bu tarz toplantılara ve istişarelere ihtiyacımız var” dedi.