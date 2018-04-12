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Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamayacak

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

  • AA
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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)  - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30 ve İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)  19.30 seferleri teknik arıza nedeniyle programdan kaldırıldı.

Söz konusunu hatlardaki 07.30 ve 09.30 seferleri de aynı gerekçeyle  yapılamadı.

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