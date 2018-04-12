Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamayacak
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri teknik arıza nedeniyle iptal edildi.
- AA
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30 ve İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30 seferleri teknik arıza nedeniyle programdan kaldırıldı.
Söz konusunu hatlardaki 07.30 ve 09.30 seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.
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