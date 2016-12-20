Bursa İnegöl bugün okullar tatil mi? Bursa Valiliği kar tatili açıklaması

Bursa’da etkili kar yağışı başladı ve öğrenciler Bursa’da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Bursa İnegöl okullar tatil mi? Peki, 21 Aralık Çarşamba Bursa okullar tatil olacak mı? Meteorolojinin yaptığı açıklamalar ardından gözler MEB ve valiliğe çevirildi. Kar yağışının yoğunluğuna göre okullar tatil mi belli olacak. Bursa’da okullar tatil mi değil mi açıklaması merakla bekleniyor.

BURSA’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Bursa’da okullar tatil olacak mı? Öğrenci ve velilerin en çok kafasını kurcalayan soru bu oldu. Özellikle Bursa İnegöl okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Bursa Valiliği’nden konuyla ilgili herhangi bir son dakika açıklaması gelmedi. Bursa'da kar tatili açıklaması geldiğinde bu sayfadan öğrenebileceksiniz.

-BÖLGELERDE HAVA DURUMU-

MARMARA BÖLGESİ: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Rüzgar akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.



EGE BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi öngörülüyor.



AKDENİZ BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Isparta ve Hatay çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile zamanla bölgenin kuzey kesimleri ile Konya çevreleri kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgar, kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile Gümüşhane ve Bayburt çevreleri kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi öngörülüyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Gaziantep ve Kilis çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.