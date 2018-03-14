Bursa merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi Bursa merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, bir mahrem imamın da bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.