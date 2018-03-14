Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi

Bursa merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, bir mahrem imamın da bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, muvazzaf askerlerin de arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 11 ilde muvazzaf ve ihraç edilmiş 22 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 ilde önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, muvazzaf binbaşı ile üsteğmenlerin de arasında bulunduğu biri mahrem imam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik´i sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar

Mehmetçik´i sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA