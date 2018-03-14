Bursa merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi
Bursa merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, bir mahrem imamın da bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.
- AA
Bursa merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, muvazzaf askerlerin de arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 11 ilde muvazzaf ve ihraç edilmiş 22 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 ilde önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, muvazzaf binbaşı ile üsteğmenlerin de arasında bulunduğu biri mahrem imam 15 şüpheli gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.