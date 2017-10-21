Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 6 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla İstanbul, Tekirdağ, Bolu, Hakkari, Malatya ve Balıkesir ile KKTC'de, bir eski öğretmen, halen görevde bulunan iki PTT memuru ve 5 muvazzaf askerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 4'ü asker 6 kişi yakalanarak Bursa'ya getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı. Dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.