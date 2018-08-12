Bursa polisinden hayvan pazarında vatandaşları sahte paraya karşı uyardı

Pazarcılarla sohbet eden polis ekipleri pazarlık yapan vatandaşlarla birlikte pazarlığa girerek, renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Motosikletli Yunus Timleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali İşler Büro Amirliği ekipleri Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarını gezerek vatandaşı bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürleri de dağıtan Bursa polisi sahte para konusunda paralar üzerinden örnek göstererek vatandaşları uyardı.

Bursa polisinin hazırladığı broşürleri alan ve sahte para konusunda uyarılan vatandaş söz konusu projeden son derece memnun olduklarını belirtti. Pazarda hayvan satan Musa Şimşek polis ekiplerine teşekkür ederek, “Yapılan bu proje ile bizi bilgilendirmek için buraya kadar gelen polisimize teşekkür ederiz. Yaptıkları konuşmalarla olası bir dolandırıcılığa karşı hepimizi bilinçlendirdiler. Çok güzel ve yerinde bir proje oldu. Bütün polisimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 2 saat boyunca hayvan pazarını gezen ve hem vatandaşı hem de pazarcıları uyaran polis ekipleri aynı zamanda yapılan pazarlıklara da el attı. Orta yolu bulmak için pazarlık eden polis ekipleri renkli görüntüler oluşturdu.