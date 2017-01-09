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Bursa Valiliğinden tatil açıklaması

Bursa Valiliği, il merkezindeki okulların yarın tatil olduğu yönündeki haberlerin 'asılsız' olduğunu ve eğitime devam edileceğini bildirdi.

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Valiliğin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "10 Ocak Salı günü itibarıyla il merkezinde bulunan anaokullar, ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime devam edilecek. Sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanıldığı görülen asılsız tatil haberlerine öğrenci ve velilerimizin itibar etmemelerini, ayrıca il merkezi dışındaki ilçelerde tatil yetkisinin kaymakamlarda olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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