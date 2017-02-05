Bursa ve Nevşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi
Bursa'da şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti. Nevşehir'de ise hastaneye kaldırılan 12 kişiden biri yaşamını yitirdi.
- AA
Bursa'da şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi Birinci Uçak Sokak'ta oturan Rahim Tunalı (65) ile eşi Zeynep Tunalı'dan (71) uzun süre haber alamayarak eve gelen damatları, kayınpederi ile kayınvalidesini hareketsiz halde bulunca durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Zeynep Tunalı'yı banyoda, Rahim Tunalı'yı da oturma odasında ölü buldu.
Lodos nedeniyle evdeki şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen çiftin cenazesinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.
Nevşehir
Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 12 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, farklı adreslerde oturan biri çocuk, 7'si kadın 12 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu.
Safiye Alkan (70), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Müşahede altına alınanlardan 4'ü Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.
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