Bursa yarın 30 Aralık okullar tatil mi? Son dakika haberleri

www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren Bursa'da da etkisini göstermeye başladı. Dün gece başlayan kar yağışı Bursa'da yeni yılın ilk günüen kadar etkili olacak. Kar yağışının etkili olacağı Bursa'da okullar yarın tatil olacak mı? Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama var mı? Son dakika Bursa Valiliği'nden gelecek bir açıklamaya haberimizden vebölümünden ulaşabileceksiniz.

BURSA'DA YARIN 30 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

BURSA Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime yarın ara verdi.



Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa’da yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, kar ve tipinin etkili olduğu dağ ilçesi olarak bilinen Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli’de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verdi. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söylediler.

29 ARALIK PERŞEMBE BURSA'NIN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Bursa'nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki tüm okullarda, kaymakamlıklarca alınan kararla eğitime bir gün ara verildi. Yetkililer, yoğun kar nedeniyle vatandaşları uyardı.

BURSA BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun geneli çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Tekirdağ, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Hakkari çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney, Marmara VE Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 1

İstanbul: Çok bulutlu, Avrupa yakası hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 6

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor) 5

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri ile zamanla il genelinin yağmurlu (Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 14

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu (Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 12

Samsun: Çok bulutlu, akşam ilk saatlerinden itibaren yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu -1

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı 9