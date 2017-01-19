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Bursa'da 11 askere FETÖ gözaltısı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 asker gözaltına alındı.

  • DHA
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETO/PDY soruşturması kapsamında örgütünün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' programını kullandığı belirlenen 11 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığındaki görevlerinden uzaklaştırılan askerler, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

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