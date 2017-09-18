Bursa'da 9 aylık hamile kadın hırsızlıktan yakalandı

Bursa´nın merkez Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi Güneş Sokak üzerindeki bir evde oturan U.B., dış kapıdan gelen sesler üzerine güvenlik kameralarını inceledi. U.B, iki kşinin kapıyı açarak içeri girdiğini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaptıkları araştırmada bu kişilerin Zeynep U. ve G.B. olduğunu tespit etti. Bu kişilere yönelik yapılan incelemede 2 şüphelinin de 31 Temmuz 2017 tarihinde Akçağlayan Mahallesi´nde yaptıkları hırsızlık olayında E.K.´ye ait olan bir evden 7 bin 500 TL çaldıkları belirlendi. Z.U´nun geçen ay da başka bir hırsızlık olayına karıştığı da tespit edildi. Polis, 9 aylık hamile Zeynep U. ile yaşı küçük olan G.B.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Zeynep U., hırsızlık suçlarından adliyeye çıkartılırken, yaşı küçük olan G.B. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.