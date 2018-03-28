Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da alkollü sürücü aracıyla dereye uçtu

Kontrolünü kaybettikten sonra dereye uçan araçtaki alkollü sürücü, hiç bir şey olmamış gibi otomobilden çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Osmangazi İlçesi Acemler Köprülü kavşağında meydana gelen olayda, 16 SCK 42 plakalı aracın sürücü olan A.P isimli şahıs alkollü ve hızlı olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarparak savrulmanın etkisiyle köprü demirlerini kırıp dereye uçtu.

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ARAÇTAN ÇIKTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü ters takla atıp dereye düşen aracın içerisinden kendi imkanları ile çıktı. Şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahele yapıldıktan sonra şahıs Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dereye uçan otomobil çekici tarafından çıkartılırken polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Namlular Tel Rıfat’a çevrildi... ÖSO askerleri Tel Rıfat’ın sıfır noktasında mevzilendi

Namlular Tel Rıfat’a çevrildi... ÖSO askerleri Tel Rıfat’ın sıfır noktasında mevzilendi

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA