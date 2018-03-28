Bursa'da alkollü sürücü aracıyla dereye uçtu
Kontrolünü kaybettikten sonra dereye uçan araçtaki alkollü sürücü, hiç bir şey olmamış gibi otomobilden çıktı.
- İHA
Merkez Osmangazi İlçesi Acemler Köprülü kavşağında meydana gelen olayda, 16 SCK 42 plakalı aracın sürücü olan A.P isimli şahıs alkollü ve hızlı olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarparak savrulmanın etkisiyle köprü demirlerini kırıp dereye uçtu.
HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ARAÇTAN ÇIKTI
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü ters takla atıp dereye düşen aracın içerisinden kendi imkanları ile çıktı. Şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahele yapıldıktan sonra şahıs Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dereye uçan otomobil çekici tarafından çıkartılırken polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.
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