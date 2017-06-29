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Bursa'da bir adam eşini öldürüp intihar etti

Bursa'nın Kestel ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi'ndeki bağ evlerine giden Salih (50) ve Güner Ş. (46) çifti, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih Ş, eşini bıçakladı.

Bağ evinden ayrılan Salih Ş, eşinin yakınlarını arayarak "Güner'i öldürdüm. Şimdi eve gidip intihar edeceğim." dedikten sonra merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine gitti. Salih Ş, burada silahla intihar etti.

Yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine Mimar Sinan Mahallesi'ne gelen ekipler, Salih Ş'yi ölü buldu. Kestel ilçesindeki bağ evine giden jandarma ve sağlık ekipleri de kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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