Bursa’da bir kişi üzerinde 15 çıkı bonzai ile yakalandı
Bursa’nın merkez ilçesi Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Narkotem ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışma neticesinde satışa hazır 15 çıkı bonzai ele geçirdi.
- İHA
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Narkotem ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirerek Yıldırım ilçesine bağlı 152 Evler Mahallesi’nde yaptıkları çalışma neticesinde G.D. isimli şahsı gözaltına aldı. G.D’nin üzerini arayan ekipler, şahsın üzerinde satışa hazır 15 çıkı bonzai ele geçirdi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen G.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.D. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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