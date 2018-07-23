Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da bir ördek yavrusu sahibinin peşinden ayrılmıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde esnaf Muhammet Çakır'ın (23), 4 günlükken alıp beslemeye başladığı ördek yavrusu, sahibinin peşinden ayrılmıyor.

  • DHA
  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçede çatı tamir işleriyle uğraşan Muhammet Çakır, 4 günlükken pazaryerinde bir köylüden ördek yavrusu satın aldı. Çakır, 15 gündür hergün elleriyle beslediği ördeğe, erkek olduğu için 'Paşa' adını verdi. Ördek, mahallede sahibinin peşinden ayrılmıyor. Muhammet Çakır, ördeğin gittiği heryere arkasından geldiğini söyleyerek, "Nereye gidersem, o da peşimden geliyor. Kahvede, bakkalda veya gittiğim her yerde benimle beraber. Beni görmediği zaman sürekli bağırıyor" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de gösteri uçağı araca çarptı

İzmir´de gösteri uçağı araca çarptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Mesut Almanya'yı ikiye böldü! Türkiye'den destek yağıyor!

Mesut Almanya'yı ikiye böldü! Türkiye'den destek yağıyor!

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA