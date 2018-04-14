Bursa’da çocuklarını göremeyince kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Bursa’da cezaevinden çıkan bir şahıs, eşinin çocukları almasına kızıp kayınvalidesinin evini ateşe vererek pompalı silahla sokağa çıktı. Şahıs elinde bir rehine olduğunu belirterek çocuklarının gelmeden silahı bırakmayacağını belirtti.
- İHA
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler semtinde cezaevinden çıkan bir şahıs çocuklarını görmek istedi. Eşinin çocukları aldığını öğrenen şahıs cinnet getirerek kayınvalidesi ve kayınpederinin yaşadığı evi ateşe verdi. Pompalı silahla sokağa çıkan şahıs çocukları gelmeden silahı bırakmayacağını belirtti. Elinde rehine olduğunu ifade eden şahsın ikna edilmesi için polis seferber oldu. Olay yerine çok sayıda polis memuru, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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