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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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