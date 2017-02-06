Bursa'da DEAŞ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, son günlerde Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı akabinde DEAŞ terör örgütünün sansasyonel eylemler arayışında olduğu, kadro teminine yönelik propaganda faaliyetlerine hız verdiği ve özellikle yayın organlarında Türkiye’yi nerede ise en önemli eylem hedefi olarak belirlediğinin takip edilmekte olduğu bildirildi.

Bu kapsamda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uzun süredir sürdürülen planlı çalışmalar neticesinde; 5 Şubat 2017 günü ülke genelinde 28 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde 11 adrese yapılan baskınlarla 59 kişi gözaltına alınarak Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında toplam 105 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 51'i Suriyeli olmak üzere 46 Türk, 1 Rus, 3 Azeri, 4 Türkmen Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.