Bursa'da doğalgaz borusuna ve 10 araca çarpan kamyonet korku saçtı

Bursa'da yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet bir evin doğalgaz borusuna ve park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durabildi. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı kazada yaralanan olmazken, toplam 10 araç zarar gördü.

DOĞALGAZ BORUSUNA ÇARPTI FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Hamam Caddesinde meydana geldi. Uludağ yolundan Çekirge yönüne giden 53 yaşındaki Hamza Kaya yönetimindeki 34 YN 9642 plakalı kamyonet, Hamam Caddesine geldiği sırada freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızla giden kamyonet, ilk önce bir hafif ticari araca, daha sonra bir binaya ait doğalgaz borusuna çarptı. Ardından yolda park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Kamyonetin çarptığı iki araç da savrularak önlerinde park halinde bulunan diğer araçlara vurdu. Kazada toplam 10 otomobil zarar gördü. Kazada şans eseri araçlarda kimse bulunmazken, kamyon sürücüsü Hamza Kaya, kısa süreli şok yaşadı.