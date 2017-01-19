Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Atıcılar Mahallesi Güler Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında oturan Cemile Kamalı, evine girdikten sonra elektrik düğmesine dokununca patlama meydana geldi.

Doğalgaz sıkışması yüzünden meydana geldiği değerlendirilen patlamada yaralanan Kamalı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu dairenin bütün pencereleri kırıldı, çevredeki bazı evler ve otomobiller zarar gördü.

Yangın ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet olarak bugün bulunduğumuz yere 2 ayda gelmedik. Bizim arkamızda 2 bin yıllık devlet geleneğimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet olarak bugün bulunduğumuz yere 2 ayda gelmedik. Bizim arkamızda 2 bin yıllık devlet geleneğimiz var

Bir milyarlık ev satılığa çıkarıldı

Bir milyarlık ev satılığa çıkarıldı

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Diriliş Ertuğrul'da nefesleri kesen olaylar

Diriliş Ertuğrul'da nefesleri kesen olaylar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA