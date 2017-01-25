Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da "El Kaide" operasyonu

Bursa'da, terör örgütü El Kaide'ye para ve lojistik malzeme temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide'ye para ve lojistik destek sağladığı öne sürülen Ü.K. ile bu kişiyle birlikte hareket ettikleri tespit edilen İ.Y, T.G. ve C.K'yı, çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların, Suriye'ye göndermek istedikleri elemanların örgütlenme ile toplanma yeri olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramalarda, 2 kuru sıkı tabanca, fişekler, 1 kılıç, 3 bıçak, 87 değişik renklerde iklim pantolonu, mont, elbise, 8 cep telefonu, 9 sim kart, 4 hafıza kartı, tablet, 45 CD ile DEAŞ terör örgütüne ait bayrak çıkartması ele geçirildi.

Terör örgütünün hücre sorumlusu olduğu öğrenilen Ü.K, İ.Y, T.G ve C.K, sorgulamalarının ardından ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gönderildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan terör örgütüyle bağlantıları olduğu belirtilen 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Pakistan Başkonsolosu'nun tüyleri diken diken eden Türkiye anısı

Pakistan Başkonsolosu'nun tüyleri diken diken eden Türkiye anısı

Somali'de otele bombalı saldırı

Somali'de otele bombalı saldırı

Koreli askerlerden inanılmaz tatbikat

Koreli askerlerden inanılmaz tatbikat

Milyonlarca kişi Kuran dağını ziyaret ediyor

Milyonlarca kişi Kuran dağını ziyaret ediyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA