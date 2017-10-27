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Bursa'da eski Emniyet Müdürü Bylock'tan gözaltına alındı

Bursa'da FETÖ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda, ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski bir emniyet müdürü gözaltına alındı.

  • İHA
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Bingöl'de daha önce görev yapmış 2.Sınıf Emniyet Müdürü Muzaffer D. için operasyon başlattı. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon yapıldığını fark eden Muzaffer D. aracıyla kaçmak isterken gözaltına alındı.
 
Muzaffer D. sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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