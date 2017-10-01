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Bursa'da esrardan 20 kat daha zehirli “Skunk' operasyonu düzenlendi

Bursa polisi bonzai ve jameika maddelerinin ardından yeni türeyen ve esrardan 20 kat daha zehirli olduğu belirtilen “Skunk” maddesine karşı savaş açtı. Türkiye'de ilk kez 2014 yılında ortaya çıkan yeni kimyasal uyuşturucu ile ilgili operasyon yapan Bursa Narkotik polisi, “Skunk” ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde H.E.Ö. ve T.T.'yi yakaladı. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada “Skunk” türü esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 
 
Merkez  Yıldırım ilçesinde de uyuşturucu bulundurmak suçundan farklı adreslerde 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerilerinde ve araçlarında metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı. H.E.Ö. ve T.T. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
 
Tacirler organik diye kandırıyor 
 
Zehir tacirlerinin yeni gözdesi, “Skunk” isimli melez uyuşturucu. Bonzai, jamaika gibi sentetik uyuşturucu maddelerin adlarının ölümle anılması zamanla bağımlılar ve toplumda korkuya sebep olunca zehir tacirleri yeni bir uyuşturucu çeşidini piyasaya sürmekte gecikmedi. Yeni uyuşturucu “Skunk” isimli bir çeşit cannabis (esrar) bitkisi. İngilizce “Skunk” yani “kokarca” denmesindeki sebebi ise bitkinin kokusu. Hızla yayılan ve kilosu 20-25 bin arasında değişen bu maddenin gramı ise bağımlılar arasındaki tabirle fişeği 100 TL’den satılıyor. Türkiye'de ilk defa 2014 yılında düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen “Skunk” tohumu, esrarın ham maddesi Hint kenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi ile geliştirildi. Tacirler tarafından kimyevi değil organik diye kullanıcıları kandırarak pazarlanan “Skunk”un esrardan 20 kat daha tehlikeli olduğu, özellikle beyin üzerindeki etkisinin çok ağır olduğu, öldürücü olduğu ve birçok hastalığa da neden olduğu belirtiliyor. 

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