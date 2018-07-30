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Bursa’da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Bursa'da FETÖ/PDY'nin Emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 20 polis gözaltına alındı.

  • Muammer Başkan
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet yapılanmasında yer alan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması olan bylock kullandıkları belirlen 20 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi

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