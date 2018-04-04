Bursa'da FETÖ operasyonu: Gözaltına alınan 16 eski polisten 12'si tutuklandı

Zanlılar, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önce görevlerinden ihraç edilen biri komiser, eski 16 polis hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Mart'ta İnegöl ilçesindeki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.