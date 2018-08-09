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Bursa'da FETÖ operasyonu: Gözaltına alınan 25 eski polisten 4'ü tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 eski polisten 4'ü tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 25 eski polisin sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 Ağustos'ta, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen, meslekten ihraç edilmiş 25 polis memurunun yakalanması için operasyon düzenlenmiş, zanlılar gözaltına alınmıştı.

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