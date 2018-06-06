Bursa'da FETÖ operasyonunda aralarında eski polis okulu müdürünün de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde, bir çok adrese eş zamanlı operasyon yaptı.



Yapılan operasyonda aralarında eski polis okulu müdürünün de bulunduğu 17 eski emniyet personeli gözaltına alındı.



Şüpheliler sorgulanmak üzere Bursa emniyetine götürülürken işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.