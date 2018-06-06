Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da FETÖ operasyonunda aralarında eski polis okulu müdürünün de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı

Bursa'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda aralarında eski polis okulu müdürünün de bulunduğu 17 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

  • Muammer BAŞKAN / TürkMedya Ege Temsilcisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde, bir çok adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda aralarında eski polis okulu müdürünün de bulunduğu 17 eski emniyet personeli gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Bursa emniyetine götürülürken işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Silivri

Seçim Yolunda Silivri

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA