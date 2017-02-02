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Bursa’da FETÖ’den 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaymakamlıkta FETÖ/PDY bağlantılı oldukları iddiası ile görevlerinden ihraç edilen 4 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfında çalışırken silahlı terör örgütü FETÖ/PYD ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen E.A, Y.A, Z.D ve Z.D gözaltına alındı.

Zanlıların ‘ByLock’ kullandıkları ve Fetullah Gülen’in talimatlarıyla Bank Asya’ya para yatırdıkları belirlendi. Bursa Emniyet Müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasının ardından 4 şahsın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

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