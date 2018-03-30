Bursa'da FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 'Şike davası' hakimi yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat şubelerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yöneticilik ve üyelik suçlamasıyla haklarında farklı illerde yakalama kararı bulunan ve örgütün gaybubet evlerinde saklanan şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri Bursa merkezli İstanbul, Kırklareli ve Sakarya'da eş zamanlı olarak 12 gaybubet evine, bugün sabah yaptığı operasyonda, örgüt adına faaliyet gösteren 14'ü firari toplam 20 şüpheliyi yakaladı.

Aranan 'Şike Davası' hakimi de yakalandı

Yakalanan şüpheliler arasında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'inden aranma kaydı bulunan kamuoyunda 'Şike Davası' olarak bilinen davanın hakimi Hikmet Şen'in de gaybubet evinde saklanırken üzerinde sahte kimlikle yakalandığı öğrenildi. Öte yandan gaybubet evlerinde yapılan aramada; 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı değerlendirilen 30 adet telefon, 13 adet tablet bilgisayar, 3 adet laptop bilgisayar, 9 adet flash bellek, 26 bin lira ve 3 bin dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.