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Bursa'da FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden aralarında 1 muvazzaf yarbay ve 1 teğmen ile Bursa Adliyesi'nde görevli 2 zabıt katibinin de bulunduğu 9'u yakalandı.

  • DHA
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 1 muvazzaf yarbay ve 1 teğmen ile Bursa Adliyesi'nde görevli 2 zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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